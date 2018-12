Truppenabzug aus Syrien jetzt offiziell: US-Verteidigungschef unterschreibt Anordnung

Der Sprecher des US-Verteidigungsamts bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFR, dass die entsprechende Anordnung unterschrieben worden sei.



Der Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Syrien

© Sputnik / Alexej Witwizki US-Zeitung: Telefonat Trump-Erdogan verursacht Katastrophe

In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump den Sieg über den *IS in Syrien und den Abzug der amerikanischen Truppen aus der Arabischen Republik verkündet. Der Kampf gegen die Terroristen sei das einzige Ziel ihrer Präsenz in Syrien gewesen, so Trump.Kurz darauf kündigte Pentagon-Chef James Mattis seinen Rücktritt an. Dabei hat er einen Brief veröffentlicht, in dem unmissverständlich von Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten in wichtigen Fragen die Rede ist.Am Sonntag verkündete Trump, dass ab 2019 der amtierende Vizechef des Pentagons, Patrick Shanahan, das Verteidigungsamt leiten werde.*Der Islamische Staat – eine in Russland verbotene terroristische Organisation.

>> Weitere Sputnik-Artikel: Syriens Nachbarländer sollen sich mit IS-Resten beschäftigen – Trump