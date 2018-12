Erdogan lädt Trump zu Türkei-Besuch ein

„Unser Präsident hat Trump zu einem Besuch in der Türkei eingeladen. Trump hat geantwortet, er komme möglicherweise 2019“, sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin gegenüber Journalisten in Ankara.

Wie Kalin weiter betonte, gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne. Alles werde vom US-amerikanischen Staatschef abhängen.

Die beiden Präsidenten hatten erst am Sonntag miteinander telefoniert und dabei den geplanten US-Truppenabzug aus Syrien, die Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi im Konsulat des Königreichs in Istanbul sowie die türkische Forderung nach der Auslieferung des oppositionellen muslimischen Predigers Fethullah Gülen in die Türkei erörtert.