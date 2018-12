US-Rückzug aus Syrien: Deutschlands Verteidigungsministerin befremdet

Die Ministerin betonte, dass viele befreundete europäische Nationen und Länder der muslimischen Welt „ein Wiederaufflammen des IS-Terrors unbedingt verhindern wollen“.

Von der Leyen bemängelte ferner, dass die USA „bisher noch niemandem erläutert haben, wie weitgehend die Pläne für Syrien sind“.

Trump hatte in der Vorwoche den US-Truppenabzug aus Syrien verkündet. Dieser Beschluss stieß nicht nur bei Verbündeten der USA, sondern auch bei ranghohen amerikanischen Politikern auf Unverständnis. So kündigte US-Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt an. Der Beauftragte für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk, beschloss, seinen Posten zum Jahreswechsel vorzeitig zu verlassen.

*IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.