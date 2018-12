Haushaltssperre: US-Kongress legt Arbeit der Regierung bis ins neue Jahr lahm

Der US-Kongress hat die Annahme des Haushaltsplans der Vereinigten Staaten für das Jahr 2019 aufgeschoben. Beide Kammern kamen am Donnerstag jeweils nur für einige Minuten zusammen, um sich dann zu vertagen.

Hintergrund ist die Forderung von US-Präsident Donald Trump an den Kongress, fünf Milliarden Dollar für den Bau einer umstrittenen Grenzmauer zu Mexiko zu bewilligen. Betroffen von dem „Shutdown“, der in der Nacht zum Samstag in Kraft getreten ist, ist etwa ein Fünftel des Regierungsapparates.

Die Verhandlungen im US-Kongress zur Lösung des Haushaltsstreits werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Bis dahin wird die Arbeit der amerikanischen Regierung teilweise unterbrochen.