Die Todes-Tunnel: Wie Armeen gegen Guerillas unter der Erde kämpfen

Im Libanon, in Syrien, in Afghanistan und in Vietnam: Partisanen und auch Terroristen graben mit Spitzhacken, Spaten, mitunter mit selbstgemachten Tunnelbohrmaschinen weitläufige Gänge unter der Erde, um von dort ihre Gegner anzugreifen. Was den regulären Armeen bleibt, um die Untergrundkämpfer zu bekämpfen, ist oft nur brachiale Gewalt.