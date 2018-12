Mutmaßliche „akustische Angriffe“ bringen CIA-Tätigkeit auf Kuba zu Ende – NBC

Nach den angeblichen „Schallattacken“ auf die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna und Vertreter von US-Geheimdiensten musste der US-Auslandsgeheimdienst CIA seine Filiale in Kuba schließen. Das berichtet der Fernsehsender NBC am Freitag unter Berufung auf nicht genannte Offizielle.