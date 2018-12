Übernahme von Kontrolle über Manbidsch durch Damaskus - Kreml bestätigt Information

„Ja“, antwortete Peskow kurz und bündig auf die Frage über die Aktualität der Information, wonach die syrische Armee die Stadt Manbidsch betreten haben soll.

In Bezug auf das aktuelle Geschehen in Manbidsch gab er Folgendes preis: „Sie (Journalisten – Anm. d. Red.) kennen die gestrige Information über die Kontrollübernahme der syrischen Armee in Manbidsch. Was taktische Fragen anbelangt, müssen Sie sich beim Verteidigungsministerium erkundigen.“

Am Freitag hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, die Information, wonach Damskus die Kontrolle über Manbidsch übernommen haben soll, als „psychologische Operation“ bezeichnet. Laut seinen gestrigen Aussagen gibt es bislang nichts Bestimmtes.

Zuvor war berichtet worden, dass die syrischen Streitkräfte als Antwort auf den Appell der Bevölkerung die zuvor von den kurdischen Einheiten YPG kontrollierte Stadt Manbidsch betreten und dort die Flagge Syriens gehisst hätten.

Davor hatten die syrischen Volksverteidigungseinheiten YPG die syrische Regierung von Baschar al-Assad gebeten, Truppen in die von ihnen kontrollierten Gebiete, darunter Manbidsch, zu bringen.

Am 12. Dezember hatte Erdogan verkündet, dass die türkische Armee in den kommenden Tagen einen Militäreinsatz gegen die Volksverteidigungskräfte der syrischen Kurden am Ostufer des Euphrats beabsichtige. „Wir wollen den Frieden für die Einwohner östlich des Euphrats wiederherstellen, wie wir es bereits für andere Regionen Syriens getan haben. Wir waren nie feindlich gegenüber den USA gesinnt, sie sind für uns immer wichtige strategische Partner“, sagte Erdogan bei seinem Auftritt in Ankara. Er betonte, die Unterschiede der zwei Staaten in Bezug auf Syrien sollten die Entwicklung ihrer Beziehungen nicht verhindern.

Später schob Erdogan nach einem Telefonat mit dem US-Präsidenten, Donald Trump, die Militäroperation in Syrien auf.