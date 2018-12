Was Putin Merkel, Trump und anderen Spitzenpolitikern zum Jahreswechsel wünscht

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Telegrammen an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und andere Spitzenpolitiker der Welt die besten Wünschen zum Jahreswechsel übermittelt. Das teilte der Pressedienst des Kremls mit.

In seinen Wünschen an Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier äußerte Putin die Hoffnung auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit an der bilateralen und internationalen Agenda. Das russisch-deutsche Zusammenwirken habe eine große Bedeutung nicht nur für die Völker der beiden Länder, sondern auch für ganz Europa.

© Sputnik / Michail Metzel/Tass/POOL Putin und Merkel erörtern Lage im Schwarzen Meer und US-Pläne zu Syrien

Russlands Präsident betonte in seinen Neujahrsschreiben an die Amtskollegen aus den USA und Frankreich, Donald Trump und Emmanuel Macron, dass Moskau zu einem Dialog offen sei. Die russisch-amerikanischen Beziehungen seien einer der bedeutendsten Faktoren bei der Gewährung der strategischen Stabilität und der internationalen Sicherheit.

In dem Telegramm an Baschar al-Assad wünschte Putin den Bürgern Syriens eine „möglichst schnelle Rückkehr zum friedlichen Leben“. Russland werde der syrischen Regierung und dem syrischen Volk bei der Bekämpfung der Terrorkräfte weiterhin „größtmögliche Unterstützung“ gewähren und den Schutz der staatlichen Souveränität sowie territorialen Integrität Syriens fördern.

Neujahrsschreiben vom russischen Präsidenten erhielten außerdem der japanische Premierminister, Schinzo Abe, der chinesische Staatschef, Xi Jinping, die britische Ministerpräsidentin, Theresa May, der israelische Premierminister, Benjamin Netanjahu, sowie andere Staats- und Regierungschefs der Welt.