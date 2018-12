Merkel fordert Erdogan telefonisch zu Besonnenheit in Syrien auf

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Reccep Tayyip Erdogan haben am Sonntag bei einem Telefongespräch die Situation in Syrien besprochen.

Merkel habe ihren türkischen Amtskollegen bei diesem Telefonat zu einem besonnenen Vorgehen in Syrien aufgerufen.

Nach Angaben der Vizeregierungssprecherin Martina Fietz am Sonntag erwartet die Bundeskanzlerin, „dass die Türkei mit Zurückhaltung und Verantwortung auf den angekündigten Rückzug der amerikanischen Truppen aus Syrien reagieren wird.“

In der Türkei ist dieses Telefongespräch ebenfalls bestätigt worden.

„Sie diskutierten Fragen der bilateralen Beziehungen, die Situation in Syrien, den Kampf gegen den Terrorismus und das Problem der illegalen Migration nach Europa“, teilte der Pressedienst des türkischen Präsidenten mit.

© AP Photo / Ersin Ercan / DHA Türkei verlegt schwere Waffen an syrische Grenze – Medien

Demnach sollen die Staatschefs vereinbart haben, in Bezug auf die Ergebnisse des Gipfels in Istanbul und den US-Truppenabzug aus Syrien einen engeren Kontakt aufrecht zu erhalten.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien setzt sich seit 2011 fort. Ende 2017 wurde der Sieg über den IS* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder wird allerdings noch gegen verbliebene Gruppen der Terrororganisation gekämpft.

Am 19. Dezember hatte US-Präsident Donald Trump den Sieg über die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS)* in Syrien nochmals betont und einen Truppenabzug aus dem Land befohlen.

© REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army/Handout US-Truppenabzug aus Syrien wird wohl Kriegsverbrechen der Koalition offenlegen – Quelle

Nach Angaben des Weißen Hauses bedeutet der Sieg über den IS jedoch nicht die Auflösung der US-geführte Koalition.

Im Vordergrund des Friedensprozesses in Syrien stehen die politische Regelung, der Wiederaufbau sowie die Rückkehr der Flüchtlinge.

*„Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.

