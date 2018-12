Irakische Luftwaffe zerstört Gebäude mit 30 IS*-Kommandeuren in Syrien

Die irakischen Fliegerkräfte haben bei einem Angriff ein Gebäude im Südosten Syriens zerstört, in dem 30 Kommandeure der Terrorgruppierung „Islamischer Staat“* versammelt gewesen sein sollen. Dies teilte die vereinte Kommandoführung der irakischen Luftwaffe mit.

„Irakische F-16-Jets haben einen schmerzhaften und massiven Luftschlag gegen das Gebiet Al-Susah in Syrien geführt. Das Ziel, ein zweigeschossiges Haus, das den Terroristen als Deckung und Versammlungsplatz gedient hatte, wurde komplett vernichtet“, so die Pressemitteilung, die der Agentur Sputnik zur Verfügung steht.

© AP Photo / Tech. Sgt. Gregory Brook, U.S. Air Forc Syrien-Operation: US-Koalition will IS* weiter bekämpfen

Es wird angemerkt, dass der Luftangriff während einer Zusammenkunft „von 30 ranghohen IS-Kommandeuren“ vorgenommen wurde.

Das Dorf Al-Susah liegt in der Umgebung der Stadt Hadschin, einer der letzten IS-Hochburgen in Syrien. Die Kämpfe um die Befreiung der Stadt werden von den „Demokratischen Kräften Syriens“ (SDF) gemeinsam mit der internationalen Koalition geführt, die in Syrien ohne Genehmigung der syrischen Behörden agiert.

*"Islamischer Staat" (IS, auch Daesh) — eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.