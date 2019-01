Ukrainischer Komiker will um Präsidentschaft kämpfen

Der Moderator der ukrainischen Show „Wetschernij Kwartal“ (zu dt. – Abendviertel) Wladimir Selenski will sich laut seiner Ansprache an die Ukrainer im TV-Sender „1+1“ an der Präsidentschaftswahl beteiligen, die am 31. März 2019 stattfinden wird. Ein Video ist auf der Seite des Komikers auf Facebook verfügbar.