IOC-Chef lehnt erneute Strafe gegen Russland ab

Nach seinen Worten habe Russland während der Olympischen Winterspiele 2014 ständig mit dem nationalen Anti-Doping-System manipuliert, und daher sei der Ausschluss des Olympischen Komitees Russlands von der Teilnahme an den Winterspielen-2018 in Pyeongchang schon eine Strafe für das Land gewesen.

Am 27. Dezember war berichtet worden, dass es der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada gelingen werde, einer Spielsperre auszuweichen. Die Ausrüstungen der Wada-Mitarbeiter seien in Übereinstimmung mit der russischen Gesetzgebung zertifiziert worden, und sie hätten Zugang zur Datenbank des Moskauer Anti-Doping-Labors erhalten. In dem Fall, wenn sie bis zum 31. Dezember 2018 keine Informationen bekommen hätten, würde dem russischen Sport die Isolation drohen.

Zuvor war der Chef der US-Anti-Doping-Agentur – Usada , Travis Tygart, für die Sperrung der russischen Anti-Doping-Agentur eingetreten, weil „die russische Seite den Deadline ignoriert hätte“.

Im Jahr 2015 hatte das Wada-Exekutivkomitee verkündet, dass Rusada nicht dem Kodex der Organisation entspreche. Die Entscheidung sei aber im September des Jahres 2018 zugunsten der russischen Agentur revidiert worden.