Türkei: Massives Militäraufgebot an der syrischen Grenze - FOTOs

Die Militärkonvois der türkischen Streitkräfte könnten sich in Richtung der Grenze der mehrheitlich kurdisch bewohnten Gebiete im Norden Syriens bewegen, so der Autor bei Twitter.

Suriye sınırına askeri sevkiyat aralıksız devam ediyor #İHA #Syria #Manbij pic.twitter.com/AfnQDmsv6x — Yaser Emre (@yasiremres) 1 января 2019 г. ​„Ein Konvoi von Militärfahrzeugen und Haubitzen, die kürzlich nach Hatay gebracht wurden, wurde nach Gaziantep verlegt.“

​​„Eine Nonstop-Lieferung militärischer Ausrüstung an die syrische Grenze.“

Am Montag berichtete ein Sputnik-Korrespondent über den Einsatz syrischer Streitkräfte entlang der westlichen Grenze des Bezirkes Manbidsch in der Provinz Aleppo im Norden Syriens. Auf diese Weise soll das syrische Militär ein Vorrücken der protürkischen Gruppierung „Schild des Euphrats“ auf Manbidsch verhindert können.

Vorliegenden Informationen zufolge hat die syrische Armee ihre Stellungen in dieser Region verstärkt.

Laut dem syrischen Generalstab ist die syrische Armee Aufrufen der Bevölkerung gefolgt und in den Bezirk Manbidsch eingerückt, der zuvor von kurdischen Gruppierungen kontrolliert wurde.

Zuvor hätten kurdische Selbstverteidigungskräfte YPG* sich mit dem Aufruf an die syrische Regierung gewandt, die Kontrolle und den Schutz der Gebiete, die von YPG-Einheiten verlassen wurden, zu gewährleisten.

Am 12. Dezember hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündet, dass die türkische Armee einen unmittelbaren Militäreinsatz gegen die Volksverteidigungskräfte der syrischen Kurden am Ostufer des Euphrats beabsichtige.

Später schob Erdogan nach einem Telefonat mit dem US-Präsidenten Donald Trump die Militäroperation in Syrien auf.

Am vergangenen Samstag berichteten türkische Medien über die anhaltende Konzentration von Panzern und Artillerie nahe der syrischen Grenze. Daraufhin veröffentlichten russische Medien Aufnahmen eines türkischen Militärkonvois, der sich angeblich durch die türkische Provinz Urfa zur nahen syrischen Grenze bewegte.

​Der bewaffnete Konflikt in Syrien setzt sich seit 2011 fort. Ende 2017 wurde der Sieg über den IS* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder wird allerdings noch gegen verbliebene Gruppen der Terrororganisation gekämpft.

Am 19. Dezember hatte US-Präsident Donald Trump den Sieg über die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS)* in Syrien nochmals betont und einen Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Land befohlen.

Im Vordergrund des Friedensprozesses in Syrien stehen die politische Regelung, der Wiederaufbau sowie die Rückkehr der Flüchtlinge.

*„Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.

*Kurdische Selbstverteidigungskräfte YPG – bewaffnete kurdische Miliz in Syrien, von der Türkei als eine terroristische Organisation eingestuft

