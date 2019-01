Luftschlag der Koalition tötet elf Zivilisten in Syrien – Medien

Nach Angaben des syrischen staatlichen Fernsehsenders sind elf Zivilisten bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition in der Ortschaft Schaafa im Osten der Provinz Deir ez-Zor getötet worden.

„Elf Mitglieder einer Familie sind bei einem Luftschlag der illegitimen internationalen Koalition auf ihre Häuser im Dorf Schaafa im Südosten Syriens ums Leben gekommen“, berichtet der Sender Ikhbariya am Donnerstag unter Berufung auf lokale Quellen.

Die Koalition fliegt regelmäßig Luftangriffe auf die Stadt Chadschin sowie die umliegenden Dörfer in der Provinz Deir ez-Zor – unter dem Vorwand, sie würde den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) im Krieg gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“* helfen.

Syrische Medien hatten mehrfach über Opfer unter den Zivilisten sowie vom Einsatz weißen Phosphors durch die internationale US-geführte Koalition bei ihren Luftangriffen gemeldet.

Die Regierung Syriens hatte die Vereinten Nationen aufgefordert, Maßnahmen in Bezug auf die Schuldigen zu ergreifen und die illegale Präsenz der Koalition auf dem Territorium Syriens zu stoppen. Eine Vertreterin des Pentagons hatte daraufhin erklärt, die Koalition lege nicht offen, welche Munition in Syrien eingesetzt werde. Sie würde jedoch dem Völkerrecht entsprechen.

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 eine Operation in Syrien und im Irak gegen die Terroristen durch. Dabei agieren sie in Syrien ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus.

US-Präsident Donald Trump hatte am 19. Dezember den sofortigen Beginn des Rückzugs der 2000 US-Soldaten aus Syrien verkündet, was heftige Kritik auslöste.

*„Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.