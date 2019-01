Russlands Militärs führen weitere humanitäre Aktion in Aleppo durch

„Wir haben heute Winterwetter. Wir haben Kindern und Frauen warme Kleidung ausgegeben, außerdem versorgten wir die Einwohner mit Brot, weil es damit auch Probleme gibt“, so Priwalow.

© Sputnik / Michail Wosskressenskij Luftschlag der Koalition tötet elf Zivilisten in Syrien – Medien

Die humanitäre Hilfe wurde demzufolge unter Gemeindegliedern der Kirche al-Faras im Bezirk Midan verteilt, wo Christen leben. Die Bewohner brauchen warme Kleidung, weil die Nachttemperaturen unter null lagen.

Priwalow betonte, dass die russischen Militärs in Syrien derzeit vor allem mit humanitären Aktionen befasst sind. Sie finden täglich statt und werden auch in Zukunft fortgesetzt.

US-Präsident Donald Trump hatte Mitte Dezember den Sieg über die Gruppierung IS* in Syrien verkündet und dies als einzigen Grund für den Aufenthalt der US-Truppen in diesem Land bezeichnet. Die Pressesekretärin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte später mit, dass die USA den Truppenabzug aus Syrien begonnen hätten. Sanders merkte jedoch an, dass die (US-geführte) Koalition zur Bekämpfung der Terroristen weiterbestehen werde.

*IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.