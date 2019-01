Russland muss „in Syrien eine Wahl treffen“ – US-Militär

Der US-Oberst a. D. Douglas MacGregor hat in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News ein ernsthaftes Problem für Russlands Politik in Syrien vorausgesagt, das seiner Ansicht nach nach dem Abzug der US-Truppen aus dem Land entstehen soll.

„Wir müssen Nordsyrien möglichst schnell verlassen, weil sich dort Zehntausende türkische Soldaten befinden, die bereit sind, die Kurden anzugreifen – die Terroristen, die die Türkei in dieser Region attackiert haben", sagte er. „Wir haben die syrische Regierung gezwungen, in diese Region zu kommen, und nun gehen wir", fügte er hinzu.

Russland habe seit langem seine Beziehungen mit dem Iran, der Türkei und den syrischen Teilnehmern an dem Konflikt eingerichtet, betonte MacGregor. Nun werde der Abzug der US-Truppen Moskau dazu zwingen, zwischen den Parteien zu wählen.

„Putin wird eine Wahl treffen müssen", äußerte er.

Falls Russland der Türkei erlauben werde, nach Syrien einzudringen, werde es „seinen Einfluss auf die Syrer und die Iraner verlieren".

Am 19. Dezember hatte Washington den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt. Ein Sprecher der syrischen Kurden hat diese Entscheidung als vorzeitig bezeichnet.

US-Präsident Donald Trump hatte seine Entscheidung unter anderem damit erklärt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ihm versichert habe, dass er „alles, was vom IS* in Syrien übrig geblieben ist, ausrotten" werde.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.