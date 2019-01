Anonymous: EU hat eigene Desinformationsabteilung

Anonymous hat kürzlich neue Dokumente und Konten geleakt, die als Beweismittel für die geheime Tätigkeit des britischen staatlich finanzierten Projekts „Integrity Initiative“ dienen.

© Sputnik / Wladimir Trefilow Britische geheime Analysetätigkeiten: Sputnik und RT im Visier – Anonymous

Im Fokus stehen die oppositionelle Labour-Partei und russische Medienunternehmen mit internationaler Leserschaft wie RT und Sputnik. Unter anderem setzen sich die Unterlagen mit dem Vorfall in Salisbury und der Lage im Nahen Osten, einschließlich Syrien, auseinander.

Das britische Außenministerium hat die früher offengelegten Berichte über die Einmischung Londons in die Angelegenheiten europäischer Länder und den Informationskrieg gegen Russland als authentisch eingestuft. Dazu gehören zahlreiche Dokumente über die Arbeitsabläufe bei dem Sender RT sowie elektronische Rechnungen, die an die Verfasser ausgestellt worden sein sollen.

In einem Analysebericht zum Sachstand in der Republik Moldau wird vorgeschlagen, „Informationsmaterialien von entsprechenden regionalen Clustern zu kombinieren. Dies gilt insbesondere für Spanien, Portugal, Frankreich und Italien sowie Belgien (dabei geht es um eine EU-Einheit gegen Desinformation mit Sitz in Brüssel) und die Niederlande (Europol).”

Die Prüfung des Netzes auf Falschmeldungen zählt zur Tätigkeit des Strategischen Kommunikationsteams der Europäischen Union – der so genannten „East StratCom Task Force“.

Seine weitere Aufgabe ist die Durchsetzung der europäischen Informationsagenda im postsowjetischen Raum.