Proteste gegen Änderungsantrag zum Arbeitsrecht in Ungarn

Tausende Demonstranten protestieren am Samstag, dem 5. Januar, gegen das "Sklavengesetz" in Budapest. Der letzte Änderungsantrag zum Arbeitsrecht wurde im Parlament am 12. Dezember angenommen. Er erteilt Arbeitgebern das Recht, von Mitarbeitern bis zu 400 Überstunden jährlich zu verlangen.