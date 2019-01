Paris: neue Zusammenstöße zwischen „Gelbwesten“ und Polizei – VIDEO

Der Marsch, an dem mindestens einige tausend Menschen teilgenommen haben, begann bei dem Hotel de Ville in der Nähe des Pariser Rathauses und hat das Orsay-Museum erreicht.

Die Polizei hat entlang der Route mehrere Cordons aufgestellt. Einige Demonstranten, die meisten darunter wohl junge Menschen, haben begonnen die Ordnungskräfte mit Flaschen, Steinen und Asphaltstücken zu bewerfen.

Die Polizei hat darauf mehrmals mit Tränengas reagiert.

In Frankreich haben am Samstag auch in anderen französischen Städten Protestaktionen der „Gelbwesten“ stattgefunden, darunter in Rouen und Marseille.

Am vergangenen Samstag, dem 29. Dezember, haben rund 12.000 Menschen an Protesten teilgenommen, wobei die die Zahl der Demonstranten in letzter Zeit deutlich zurückgegangen ist.

Laut Umfragen befürworten 55 Prozent der Franzosen die Fortführung der Protestaktionen der Bewegung „Gelbwesten“.

Die Bewegung der Gelbwesten ist ins Leben gerufen worden, nachdem der französische Präsident, Emmanuel Macron, zur Förderung des Übergangs zu umweltfreundlicherer Energie umstrittene Benzinpreissteigerungen angekündigt hatte. Die französische Regierung stoppte die Preiserhöhungen zeitweilig. Die Proteste werden trotzdem weitergeführt.

