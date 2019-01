Vor Treffen mit „altem Freund“: Netanjahu droht Iran

Israel zeigt sich entschlossen bei der Eindämmung einer iranischen Aggression im Nahen Osten. Das erklärte der Premierminister des Landes, Benjamin Netanjahu, in einer Regierungssitzung am Sonntag.

„Unsere Position ist klar: Wir widersetzen uns weiterhin, auch in diesen Tagen, der Schaffung eines iranischen Brückenkopfes in Syrien. Wir treten gegen alle an, die die Sicherheit Israels bedrohen oder versuchen, die Sicherheit Israels zu bedrohen”, sagte Netanjahu laut seinem Pressedienst.

Israels Angriffe in Syrien: Geduld Moskaus auf harte Probe gestellt

Am Sonntagabend soll er sich mit dem Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, treffen.

„Ich werde mich heute Abend mit dem US-Sicherheitsberater, meinem alten Freund John Bolton, treffen. Ich werde mit ihm die Bemühungen zur Eindämmung der iranischen Aggression in unserer Region und die Lage in Syrien im Licht der Entscheidung von Präsident Trump über den Truppenabzug sowie im Anschluss an mein Gespräch mit Präsident Putin diskutieren”, so Netanjahu.

