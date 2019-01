Ankara: Prozess im Fall des ermordeten russischen Botschafters begonnen

In der türkischen Hauptstadt Ankara ist am Dienstag der Prozess im Fall des 2016 ermordeten russischen Botschafters Andrej Karlow aufgenommen worden. Das berichtete die Agentur AFP.

Laut Medienberichten hatte die Staatsanwaltschaft von Ankara Ende November beim Zweiten Gericht für schwere Straftaten der Hauptstadt eine Anklageschrift eingereicht. In diesem Fall gebe es 28 Tatverdächtige.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Mord an russischem Botschafter in Ankara: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Wie ein Richter gesagt hatte, halten sich einige von ihnen im Ausland auf. Deswegen sollen sie am 8. Januar vor Gericht erscheinen. Auf der Anklagebank sitzen insgesamt 18 Personen. Vier von ihnen befinden sich bereits hinter Gittern und nehmen am Prozess per Videoverbindung teil.

Ende November hatte Ankara den Abschluss der Ermittlungen im Fall des ermordeten russischen Botschafters verkündet.

Andrej Karlow war am 19. Dezember 2016 bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Ankara von einem Islamisten erschossen worden. Der Botschafter erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Der Attentäter wurde kurz darauf von örtlichen Sicherheitskräften erschossen. Laut den türkischen Behörden handelte es sich bei dem Mörder um den Polizeibeamten Mevlüt Altintas. Das Ermittlungskomitee Russlands leitete ein Verfahren ein. Posthum wurde Andrej Karlow der Orden „Held Russlands“ verliehen.