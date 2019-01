Schickt Russland seine Truppen nach Afghanistan? – Außenamt klärt auf

Russland schließt eine mögliche Verlegung seiner Truppen nach Afghanistan aus. Das gab der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch bekannt.

„Wir sehen keinen Grund, diesen Schritt in Betracht zu ziehen. Wir arbeiten mit der afghanischen Regierung im Sicherheitsbereich zusammen. Diese Kooperation wird ausgebaut, gewinnt an Form und weitet sich auf jene Bereiche aus, die früher im Rahmen dieser Zusammenarbeit nicht zur Sprache gebracht wurden“, kommentierte Rjabkow die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach Truppen der Nachbarländer – Russlands, Pakistans und Indiens – in Afghanistan präsent sein sollten.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Das stellt Hauptbedrohung für Südrussland dar - UN-Botschafter

In Afghanistan läuft ein bewaffneter Kampf zwischen den Regierungskräften und der radikalen Taliban-Bewegung , die jüngsten Angaben zufolge etwa 50 Prozent der afghanischen Gebiete kontrolliert. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ * gewinnt ebenfalls an Einfluss im Land.



*„Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung