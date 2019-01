Afghanistan schickt Mehrfachtäter zurück nach Hessen

Am Dienstagabend traf der Mann nach Angaben der Behörden in München ein. Er soll wieder in die Vollzugsanstalt gebracht werden, aus der er gekommen war.

© AFP 2018 / Christof Stache Zahl der Asylanträge unter GroKo-Obergrenze gefallen

Als Grund nannte Kabul laut dem Bundesinnenministerium Zweifel an der afghanischen Staatsangehörigkeit des Mannes. Nach Angaben des Hessischen Innenministeriums hatte das afghanische Generalkonsulat seine Identität aber zuvor bestätigt.

Der Afghane ist mehrfach vorbestraft. „Zu den Delikten gehören gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer räuberischer Diebstahl, versuchte Nötigung sowie weitere Delikte“, zitiert die Zeitung das Ministerium.

Der BILD-Zeitung zufolge hat der 23-Jährige 23 Straftaten in seiner Akte. Seinen Asylantrag in Deutschland habe er schon 2010 gestellt. Dieser sei im selben Jahr abgelehnt worden.