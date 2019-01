7000 Syrer verlassen Jordanien und kehren heim

„Rund 7000 Flüchtlinge, die wegen des Terrors in Zeltlagern in Jordanien gelebt hatten, sind durch die vor drei Monaten eröffnete Kontrollstelle ‚Nassib‘ an der syrisch-jordanischen Grenze in ihr Heimatland zurückgekehrt“, so Mazen Gandur.

© Foto : Karin Leukefeld Nicht nur auf Wunsch Assads: Syrische Flüchtlinge wollen zurück in ihre Heimat

Die meisten Heimkehrer sind Einwohner der südsyrischen Provinz Deraa. Die Provinzverwaltung schickt täglich Busse zu der Kontrollstelle, die die Rückkehrer in ihre Dörfer bringen. Die Ankömmlinge werden mit Bedarfsgütern und Medikamenten versorgt.

Am Mittwoch sind viele junge Männer im kampffähigen Alter nach Syrien zurückgekehrt. Wie Sputnik erfuhr, haben die Rückkehrer ihre Bereitschaft erklärt, den Wehrdienst in der syrischen Armee anzutreten. Dies sei dank des Amnestieerlasses des syrischen Präsidenten für jene Bürger möglich geworden, die den Wehrdienst verweigert hätten, hieß es.