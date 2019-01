Streit um INF-Vertrag: Nato-Chef spricht von Militärmaßnahmen – Kreml reagiert

Diese Worte des Nato-Generalsekretärs „sind ein weiterer Versuch, mit der mythischen russischen Bedrohung das zu kaschieren, was für alle augenfällig ist: eine Krise innerhalb der Allianz, die infolge der einseitigen Entscheidung der USA entstanden ist, aus dem Vertrag auszusteigen, der für die globale und die europäische Sicherheit, darunter auch für die Verbündeten Washingtons, eine fundamentale Bedeutung hat“, heißt es in einem Kommentar des PR-Amtes des russischen Außenministeriums.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND UN-Vollversammlung lehnt Russlands Resolution zum INF-Vertrag ab

„Der Nato-Führung ist gut bekannt, dass gerade Russland alle notwendigen Anstrengungen unternimmt, um durchzusetzen, dass dieser Vertrag weiter lebensfähig bleibt. Es bedarf keiner zusätzlichen Appelle an Moskau für den Dialog – wir treten konsequent für einen professionellen Dialog zu diesem Problem ein, und zwar nicht nur im bilateralen russisch-amerikanischen Format, sondern auch unter Teilnahme der Nato.Gerade auf unsere Initiative wurde in der bisher letzten Sitzung des Russland-Nato-Rates am 31. Oktober 2018 ein Meinungsaustausch zu der kritischen Situation durchgeführt, die um den INF-Vertrag entstanden ist“, so das russische Außenamt.

„Die Versuche, das Gespräch in einem ultimativen Ton zu führen und über ‚die letzte Chance‘ für Russland zu sprechen, wie Jens Stoltenberg es so betonte, entsprechen in keiner Weise den Versicherungen, dass die Rettung des Vertrages für die Länder der Allianz eine Priorität sei. Ganz im Gegenteil, derartige Äußerungen könnten eine Analyse der Situation auf der Grundlage eines professionellen Dialoges nur bremsen.

Wenn die Nato zu ‚Militärmaßnahmen‘ so sehr greifen möchte, so könnte die Vernichtung der Startrampen Mk-41, die in Rumänien in Verletzung des INF-Vertrages aufgestellt und in das Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsystem der Nato integriert wurden, ein realer Beitrag dazu sein“, unterstreicht das russische Außenministerium.