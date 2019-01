USA schicken Schiffsverband in Richtung Syrien – Medien

Die Vereinigten Staaten haben Hilfstruppen und einen Marineschiffsverband nach Syrien entsandt. Diese sollen beim Abzug ihrer im Land stationierten Streitkräfte behilflich sein. Darüber berichtet „The Wall Street Journal“ mit Verweis auf eigene Quellen am Samstag.

Den Angaben zufolge sollen die Truppen beim Abzug helfen und dabei eventuell von der Marine unterstützt werden. Der Verband wird vom Angriffsschiff Kearsarge angeführt, an dessen Bord sich Hubschrauber, ein Flugzeug und Hunderte Marinesoldaten befinden sollen.

„Das US-Militär hat den Abtransport der Militärtechnik aus Syrien begonnen, um die Anordnung von Präsident Trump über den Truppenabzug zu erfüllen. Es wird jedoch noch immer darüber nachgedacht, wie und wann mehr als 2000 Soldaten das Land verlassen können“, so WSJ.

Früher hatte Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton verkündet, die USA würden Syrien nicht verlassen, bis die Türkei ein Versprechen darüber abgeben würde, die kurdischen Partner Washingtons nicht zu bedrohen.

Offenbar hatten Boltons Aussagen keinen Einfluss auf das Vorgehen des Verteidigungsministeriums.

„Nichts hat sich geändert“, zitiert WSJ eine Quelle im Pentagon. „Wir erhalten keine Befehle von Bolton“.

Zuvor war berichtet worden, die USA hätten den Abzug von Militärtechnik, aber noch nicht der Truppen, aus Syrien begonnen.

Am 19. Dezember hatte US-Präsident Donald Trump nochmals den Sieg über den IS* in Syrien betont und den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Land befohlen.

Nach Angaben des Weißen Hauses bedeutet der Sieg über die Terrororganisation jedoch nicht die Auflösung der US-geführten Koalition.

*IS (Islamischer Staat, auch Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung