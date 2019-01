Türkei sieht sich als „Schutzmacht der Kurden“ – Erdogans Medienchef

„Die Türkei ist nicht der Feind der Kurden, sondern ihre Schutzmacht. Die Türkei hat keine Probleme mit den Kurden”, schrieb Altun am Montag auf Twitter.

Syrien kommentiert Dialog-Perspektiven mit Kurden

Er betonte, Ankara mache einen Unterschied zwischen den syrischen Kurden und „terroristischen Organisationen” wie die kurdische Arbeiterpartei (PKK) und ihre syrischen Ableger — die Partei der Demokratischen Union (PYD) und die kurdischen Selbstverteidigungskräfte (YPG). Diese seien für die bestehenden Probleme in der Region verantwortlich.

Die Türkei werde „ihren Kampf gegen den Terrorismus mit Entschlossenheit fortführen“, fügte Altun hinzu.

Ankara zu Trumps Drohungen: Türkei bekämpft nicht Kurden, sondern Terroristen

Erdogan hatte Mitte Dezember verkündet, dass die türkische Armee in den kommenden Tagen einen Militäreinsatz gegen die kurdischen Volksverteidigungskräfte YPG am Ostufer des Euphrats plane.

Daraufhin bat die YPG die syrische Regierung, Truppen in die von ihnen kontrollierten Gebiete, darunter in Manbidsch, zu schicken. Später schob Erdogan nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump die Militäroperation in Syrien auf.