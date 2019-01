„Wir gehen juristisch dagegen vor“ – AfD zur Beobachtung durch Verfassungsschutz

Nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz am Dienstagvormittag bekanntgegeben hatte, die AfD beobachten zu wollen, hat sich am Dienstagnachmittag die AfD zu Wort gemeldet. „Wir halten die Entscheidung für falsch und werden sie juristisch anfechten“, kündigte Alexander Gauland (AfD) an. Auch die anderen Bundestagsparteien kommentieren.