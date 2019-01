Libysche Nationalarmee beginnt Befreiungsoperation

Das Ziel sei, die Region vom IS* sowie Al-Qaida* und kriminellen Banden zu befreien, sagte Militärsprecher Ahmed Al-Mismari vor Journalisten in Benghazi.

Wie ein Armeevertreter zuvor erklärte, haben Haftars Truppen rund 90 Prozent Libyens unter ihre Kontrolle genommen.

In Libyen ist die Situation seit 2011 instabil. Damals wurde nach einer Intervention der Nato der libysche Staatschef Muammar Gaddafi gestürzt. Im Lande herrschen Stammes-Aufständische vor – bewaffnete Gruppierungen, die sich niemandem unterordnen. Vor diesem Hintergrund prosperieren Drogenhandel und illegaler Waffenhandel, es wurden Fälle von Sklavenhandel verzeichnet.

Darüber hinaus verwandelte sich das Land de facto in einen Zwischenstopp für Einwanderer aus Afrika nach Europa. Zugleich entstanden in Libyen zwei Machtzentren – in Tripolis ist das die Regierung der nationalen Einigung mit Fayiz as-Sarradsch an der Spitze. Ihm leistet das Parlament in Tobruk unter Vorsitz von Aguila Saleh Issa im Osten des Landes Widerstand. Dort wurde ebenfalls eine Regierung gebildet.

