Von USA bemängelte russische Rakete verstößt nicht gegen INF-Vertrag – Experte

Die russische Rakete 9M729, wegen der die USA Russland einen Verstoß gegen den INF-Vertrag zur Last legen, kann mit einer Reichweite von 476 Kilometern diesen Vertrag über das Verbot von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite nicht verletzen. Das erklärte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, am Dienstag in Moskau.