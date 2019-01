Merkel zu gescheitertem Brexit-Abkommen: London muss uns sagen, wie es weitergeht

"Ich bedauere sehr, dass gestern Abend das britische Unterhaus dem Abkommen zum Austritt Großbritanniens eine Absage erteilt hat. Wir glauben dass es jetzt an der britischen Seite ist — und die Premierministerin hat das auch angekündigt — uns zu sagen, wie es weitergeht. Wir wollen den Schaden — und es wird einen Schaden auf jeden Fall geben durch den Austritt Großbritanniens — so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiter zu finden", sagte die Kanzlerin gegenüber Journalisten in Berlin.

© AP Photo / Matthias Schrader

Berlin sei aber auch darauf gefasst, dass es eine solche Lösung nicht geben wird. Diesbezüglich werde es am Donnerstag Beratungen im Bundestag geben, so Merkel. Es sollen die von der Bundesregierung vorgelegten Gesetze besprochen werden, die "dann gelten würden, wenn es kein Abkommen mit Großbritannien über den Austritt gibt".

Es gebe noch Zeit für Beratungen, man warte derzeit aber darauf, was die britische Premierministerin Theresa May zu der Sachlage sagt und vorschlägt.

