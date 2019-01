Damaskus will sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen „türkische Aggression“ wehren

Ankara bereitet laut dem syrischen Außenministerium einen neuen Aggressionsakt gegen die Arabische Republik vor. Damaskus will sich mit allen verfügbaren Mitteln dagegen verteidigen. So reagierte Syrien auf die Erklärung des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, wonach die Kurden nicht an der Bildung einer Sicherheitszone teilnehmen würden.