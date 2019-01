Das sind die Hauptrisiken für die Weltwirtschaft – Bericht

Handelskrieg und internationale geopolitische Spannungen werden im Jahr 2019 die größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft darstellen. Dies geht aus einem knapp eine Woche vor dem Jahrestreffen in Davos veröffentlichten Bericht von Experten des Weltwirtschaftsforums (WEF) hervor.

Nach Ansicht von Wissenschaftlern, Ökonomen und Regierungsvertretern, die an dem Forum teilnehmen werden, verwandelt sich der internationale Handel von einem Mittel, das gegenseitigen Vorteil ermöglicht, in ein „Instrument des strategischen Wettbewerbs“. Die kommenden Monate würden für dessen Zukunft von entscheidender Bedeutung sein, so WEF-Präsident Børge Brende.

© REUTERS / Carlos Barria Trump sagt Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos ab

Auch Cyberangriffe und der Klimawandel seien als größte Bedrohungen für die Weltwirtschaft zu betrachten, heißt es in dem Bericht

Laut den Forschern ist das globale Wachstum derzeit auf seinem Höhepunkt und könnte sich bald verlangsamen.

Das Weltwirtschaftsforum findet vom 22. bis zum 25. Januar in Davos in der Schweiz statt. Mehr als 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft werden unter dem Motto „Globalisierung 4.0: Auf der Suche nach einer globalen Architektur im Zeitalter der Vierten Industriellen Revolution“ diskutieren. Am WEF wird auch eine Delegation russischer Geschäftsleute und Beamter teilnehmen.

>> Weitere Sputnik-Artikel: Boykott des Davos-Forums? Russland hat sich umentschieden