Erstmals: Schweden stellt Ausbildung von Cybersoldaten in Aussicht

Laut dem Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, Generals Micael Bydén, verfolgt die Entscheidung das Ziel, die Verteidigungsmöglichkeiten des Landes zu stärken sowie neue Herausforderungen zu meistern.

Ihm zufolge sieht das Pilotprojekt die Aufnahme von 30 Rekruten in eine 30-köpfige Cyberbrigade vor. Diejenigen, die für das Projekt ausgewählt würden, müssten zudem ein gewisses Maß an relevanter Ausbildung haben. Ihr Hauptziel sei, die schwedischen Cybersysteme vor Opponenten zu schützen, so Bydén.

Die allgemeine Wehrpflicht in Schweden wurde im Jahr 2018 wiedereingeführt. Die Anzahl der Wehrpflichtigen soll bis 2020 von 4.000 auf 5.000 jährlich erhöht werden.

Die meisten politischen Parteien befürworten eine Erhöhung der Zahl der Wehrpflichtigen. Laut dem Blatt haben sich die beiden größten politischen Parteien Schwedens – die Sozialdemokratische Arbeiterpartei und die Gemäßigte Sammlungspartei – für die Aufstockung der Wehrpflichtigen auf 8.000 jährlich ausgesprochen.