Russland startet Militärübung mit 10.000 Soldaten

Mehr als 10.000 russischen Soldaten sind am Donnerstag im Osten des Landes zu Schießübungen ins Feld gerückt.

© Sputnik / Alexnder Kondratjuk VIDEO Russland startet größtes Militärmanöver seiner Geschichte – mit China

Geschossen werde auf den Übungsplätzen in der Teilrepublik Burjatien, in den Regionen Transbaikalien, Chabarowsk, Primorje sowie in den Gebieten Amur, Sachalin und im Jüdischen Autonomen Gebiet unter Einsatz von Kampffahrzeugen und Handfeuerwaffen, teilte Alexander Gordejew, Pressesprecher des Militärbezirkes Ost, am Donnerstag mit. Nach seinen Angaben tragen die Soldaten bei der Übung die Kampfmontur Ratnik.

Vor der praktischen Übung habe jeder Soldat einen intensiven Lehrgang absolviert, so der Sprecher. Bei den jetzigen Schießübungen, die rund um die Uhr stattfinden, würden sich schnell verändernde Bedingungen eines modernen Gefechts simuliert, das Zusammenwirken von Einheiten bei Angriff und Verteidigung trainiert. Dabei würden insbesondere Erfahrungen aus den Militärkonflikten der Gegenwart ausgewertet.