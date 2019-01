US Air Force tarnt F-16 als russische Su-57 – FOTOS

Ein Trainingsgeschwader der US Air Force will seine F-16C-Jäger mit einer „digitalen“ Tarnung des russischen Flugzeugs der fünften Generation Su-57 ausstatten. Die Jagdflugzeuge mit dem neuen Farbmuster sollen bei Luftkampfübungen russische Su-57-Maschinen imitieren. Das berichtet das Portal „The Aviationist“.

Demnach soll der Kommandeur des 57. Geschwaders der US Air Force, Robert Novotny, vor einigen Monaten Facebook-Nutzern vorgeschlagen haben, ein Farbmuster auszuwählen, das dem der Su-57 maximal ähneln würde. Als Ergebnis sei eine Skizze unter dem Titel „Viper“ genehmigt worden.

Jetzt habe Novotny die Fotos der neuen Tarnung auf Facebook veröffentlicht.

Dem Kommandeur zufolge soll die Umfärbung im Sommer fertig sein. Zudem werde das Flugzeug zum Höhepunkt der Luftfahrtschau „Aviation Nation“ werden, die im November in der Air Force Base Nellis stattfinden wird.

Zuvor seien F-16C-Jäger der 64. Aggressor Squadron der US Air Force (US-Bundesstaat Nevada) als russische Jagd-Jets Su-35 getarnt worden. Die Ausbildung der US-amerikanischen Piloten müsse realistischer gestaltet werden, erläuterte der Aufklärungschef des Geschwaders, Ken Spiro.

Die Aggressor Squadrons entstanden in der US Air Force nach dem Vietnamkrieg, nachdem die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung der Piloten für Luftkämpfe offensichtlich geworden war. Die Kampfflugzeuge dieser Geschwader imitieren Farbmuster und Erkennungszeichen der Maschinen möglicher Gegner – meist der Sowjetunion, später Russlands. Ihre taktisch sehr erfahrenen Piloten ahmen bei Luftkampfübungen die taktischen Manöver der gegnerischen Luftstreitkräfte nach. Die Fliegerkräfte der US Navy und der US Marines verfügen über ähnliche Einheiten – die Adversary Squadrons.

