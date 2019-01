Kiew will 25 Russen gegen Ukrainer austauschen

Kiew hat sich laut Vize-Parlamentschefin Irina Geraschtschenko bereit erklärt, 25 in der Ukraine verurteilte Russen gegen in russischen Gefängnissen sitzende Ukrainer auszutauschen.

„Wir sind bereit, Ende Januar bis Anfang Februar an Russland 25 in der Ukraine verurteilte Russen im Austausch gegen in russischen Gefängnissen einsitzende ukrainische politische Häftlinge zu übergeben“, schrieb die ukrainische Vize-Parlamentschefin Irina Geraschtschenko, ihres Zeichens Vertreterin Kiews in der Kontaktgruppe für humanitäre Fragen, am Donnerstag in ihrem Facebook-Account.

Wie sie betonte, habe die Ukraine zudem ersucht, 19 ukrainische Bürger, die sich in den selbsterklärten Volksrepubliken Lugansk und Donezk aufhalten, gegen 70 Angehörige der Volksmiliz in ukrainischen Gefängnissen auszutauschen.

Im Osten der Ukraine schwelt seit mehr als vier Jahren ein militärischer Konflikt, der laut UN-Angaben bereits mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet hat. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten.