Syrische Luftabwehr wehrt israelischen Angriff im Süden des Landes ab – Sana

Das Luftabwehrsystem habe alle Raketen abgeschossen, keine habe ihr Ziel erreicht, teilte eine Quelle in der syrischen Armee gegenüber Sputnik mit.

© AFP 2018 / FEDERICO GAMBARINI / DPA „Auf den Spuren der Lügenpresse“: Studie zu Berichterstattung in der Flüchtlingskrise

Der israelische Raketenangriff auf Syrien ist nicht der erste in diesem Monat. In der Nacht zum 12. Januar feuerten israelische Jets mehrere Raketen auf Ziele in der Nähe der syrischen Hauptstadt ab. Getroffen wurde ein Lager auf dem internationalen Flughafen von Damaskus.

Das syrische Außenministerium hatte den Angriff in einem Brief an die Vereinten Nationen aufs Schärfste verurteilt. Mit ihrer Aggression unter der „Deckung” der US-Regierung wollen die israelischen Behörden den Kampf gegen den Terrorismus in Syrien verzögern und die Reste der terroristischen Gruppen, die „als ihre Agenten“ dort fungieren, aufmuntern, hieß es.

