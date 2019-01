Wegen Waffenembargo: Rheinmetall pocht auf Schadenersatz von Bundesregierung

Wie der „Spiegel“ am Sonntag unter Verweis auf einen Brief von Rheinmetall an das Bundeswirtschaftsministerium berichtete, will das Unternehmen bei einer Fortsetzung des Embargos wegen der eigenen Umsatzausfälle Schadenersatz fordern.

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Waffenembargo gegen Saudis: Belgien beklagt Widerstand „großer EU-Mächte“

Ein solcher Anspruch auf Schadenersatz sei die Reaktion auf die Entscheidung der Bundesregierung, bereits genehmigte Exporte aus politischen Gründen aufzuhalten.

Laut dem Bericht wollte das Wirtschaftsministerium die Drohung von Rheinmetall nicht kommentieren, weil „dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen hierbei eine besondere Stellung“ zukomme.

