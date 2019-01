US-Etatstreit: Trump geht mit neuem Vorschlag auf Demokraten zu

Es handele sich um das sogenannte Daca-Programm, teilte Trumps Administration am Samstag auf der offiziellen Webseite mit. Der Präsident war bislang gegen dieses Programm und wollte es abschaffen. Er beharrt dagegen weiter auf den von ihm geforderten 5,7 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Regierung steht still: Trump serviert Fast Food und zahlt aus eigener Tasche<<<

© AFP 2018 / The White House/ Eric Draper Shutdown in den USA: Bush kauft Pizza für den Secret Service

Noch bevor Trump die Idee offiziell verkündet hatte, lehnten die führenden Demokraten sie aufgrund der in die Medien durchgesickerten Informationen ab, berichtet der US-Fernsehsender CNBC . Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, bezeichnete Trumps Vorschläge zum Haushalt als „Zusammenstellung von früher abgelehnten Initiativen, von denen jede inakzeptabel“ sei.

Der Stillstand vieler Regierungsbehörden – so genannter Shutdown – in den USA stellt in diesem Jahr einen neuen (Anti-)Rekord auf: Noch nie waren die US-Institutionen gezwungen, so lange ihre Arbeit ruhen zu lassen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Existenzbedrohend: So lässt Trump Hunderttausende Amerikaner hungern<<<

Hintergrund des Haushaltsstreites ist der Bau einer Grenzmauer zu Mexiko, die illegale Migranten aufhalten soll. Trump will die Errichtung dieser Grenzanlage unbedingt durchsetzen und fordert hierfür zusätzliche Finanzmittel, die ihm die Demokratische Partei allerdings verweigert.