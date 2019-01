Kritik an deutscher Syrien-Politik, Tanker in Elbe auf Grund, Totale Mondfinsternis

+++ Kritik an deutscher Syrien-Politik +++ Gefahrguttanker in der Elbe auf Grund gelaufen+++ Polizei sucht mit Hubschrauber nach bewaffneter Frau +++ Aus für Alexander Zverev bei den Australian Open +++ Mondfinsternis über Deutschland

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Kritik an deutscher Syrien-Politik

Deutschland nimmt nach Einschätzung des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, eine zu passive Rolle im Syrien-Konflikt ein. Was die Syrien-Politik angehe, seien wir Deutschen doch die, die sich gerne aus dieser Tragödie rausgehalten und weggeschaut haben, sagte Ischinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei deshalb unverfroren, wenn ausgerechnet aus Berlin jetzt Kritik an US-Rückzugsabsichten geübt werde.

Gefahrguttanker in der Elbe auf Grund gelaufen

Ein mit 9000 Tonnen Gefahrgut beladener Tanker ist in der Nacht in der Elbe vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Bisher seien allerdings keine Schäden an dem 124 Meter langen und 20 Meter breiten Schiff festgestellt worden. Die Bergungsmannschaft des Havarie Kommandos will mit einem Schleppversuch bis zum Mittagshochwasser warten.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach bewaffneter Frau

Eine Frau mit einer Softair-Waffe hat einen Großeinsatz der Polizei im hessischen Hattersheim ausgelöst. Zeugen hatten beobachtet, wie sie mit einer Pistole auf Passanten und eine Autofahrerin zielte. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein. Nach Zeugenhinweisen wurde schließlich eine Frau in einer nahegelegenen Wohnung festgenommen. Der Verdacht gegen sie habe sich aber nicht bestätigt, erklärte die Polizei heute. Die Frau wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Aus für Alexander Zverev bei den Australian Open

Die letzte Hoffnung der deutschen Tennis-Stars ist im Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic ausgeschieden. Schon in den ersten beiden Sätzen war Zverev chancenlos. Der Kanadier gewann beide mit 6:1. Zverev zerstörte während des Spiels voller Wut seinen Tennisschläger. Er war offenbar selbst frustriert von seinem Auftritt.

Mondfinsternis über Deutschland

Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres ist über Deutschland eine totale Mondfinsternis zu sehen gewesen. Am frühen Morgen trat der Mond in den Kernschatten der Erde ein und wurde verfinstert. Das Spektakel dauerte etwa eine Stunde. Allerdings wurde der Mond nicht völlig schwarz. Weil noch Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gestreut wird, erschien die Mondscheibe teils rötlich. Das wird auch als Blutmond bezeichnet.