Putschversuch in Venezuela: Aufständische Militärs festgenommen – Verteidigungsamt

Die Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge mehrere Offiziere in der Hauptstadt des Landes, Caracas, festgenommen.

Die Aufständischen, die den Umsturzversuch anführten,werden bereits von den Sicherheitsdiensten vernommen, so das Verteidigungsamt.

© AP Photo / Ariana Cubillos Russland: USA planen illegitime Bildung alternativer Regierung in Venezuela

„Die venezolanischen Streitkräfte informieren das Volk Venezuelas, dass am 21. Januar gegen 02:50 Uhr morgens (07:50 MEZ – Anm. d. Red.) eine kleine Gruppe von Gegnern, die dem Kommando der Zone 43 angehörte, den Treueeid der Heimat gebrochen haben“, hieß es in einer auf der offiziellen Webseite veröffentlichten Mitteilung

Dem Ministerium zufolge erbeuteten die Aufständischen Waffen, indem sie zwei Beamten und zwei Gardisten mit dem Tod gedroht hätten.

„Sie werde die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen“, so das Ministerium.

In einem am Montag in sozialen Online-Netzwerken verbreiteten Video forderte der Anführer einer Gruppe uniformierter Männer, die nach eigenen Angaben der Armee angehören, das Volk auf, gegen Maduro „auf die Straße“ zu gehen.

#RebeliónMilitar de tropa de la GN del cuartel de Cotiza. Esta rebelión se pronuncia en contra del ilegítimo y usurpado e régimen del tirano Nicolás Maduro y en obediencia a su deber constitucional. Dios salve la Patria y su pueblo, y que el pueblo decida por su Libertad. pic.twitter.com/mjrH1KCPhk — Antonio J Rivero G (@antonioriverog) 21. Januar 2019

„Geht auf die Straße und protestiert, fordert eure Rechte ein. Hier sind wir, um für euch zu kämpfen, für Venezuela“, sagte ein Nationalgardist in einem am Montag veröffentlichten Video.

Am Donnerstag war Maduro als Präsident des Landes für die Jahre 2019 bis 2025 vereidigt worden. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erkannte Maduros zweiten Amtsantritt nicht an. Auch die Lima-Gruppe forderte – mit Ausnahme Mexikos – Maduro auf, auf seine zweite Amtszeit zu verzichten. Diese Stellung beziehen auch die Vereinigten Staaten. Sie verhängten weitere Sanktionen gegen das lateinamerikanische Land, um dessen Staatsführung unter Druck zu setzen.