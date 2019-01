Gazprom: Gasreserven in ukrainischen Speichern schrumpfen drastisch

Die Gasreserven in ukrainischen Untergrundspeichern schrumpfen drastisch, behauptet der Vorstandschef des russischen Gasmonopolisten Gazprom, Alexej Miller. „Auch die Gas-Rücklieferungen in die Ukraine aus Europa brachen im Januar 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 78 Prozent ein“, sagte er am Montag vor Journalisten in Brüssel.