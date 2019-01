Ausschreitungen in Venezuela, Tote nach Schiffsbrand, Tunnel für Rettung fertig

+++ Ausschreitungen in Venezuela+++ Tote nach Schiffsbrand in Meerenge von Kertsch +++ Vertikaler Tunnel für Rettung ist fertig +++ Tempolimit auf Autobahnen ist überflüssig +++ Flugzeug kehrt wegen Boxkampf um

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Ausschreitungen in Venezuela

In Venezuela ist es bei Protesten gegen Präsident Maduro zu Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Caracas lieferten sich Demonstranten Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. In der Nähe des Präsidentenpalastes wurden Straßenblockaden angezündet. Die Polizei setzte Tränengas ein. Auslöser der Proteste war die Festnahme von 27 Nationalgardisten. Sie sollen zum Aufstand gegen Maduro aufgerufen haben.

Viele Tote nach Schiffsbrand in Meerenge von Kertsch

Der Brand zweier Frachtschiffe vor der Südküste der Halbinsel Krim hat vermutlich 20 Seeleuten das Leben gekostet. Nach der Bergung von elf Leichen haben die Rettungskräfte laut der Schifffahrtsbehörde jede Hoffnung aufgegeben, die neun noch immer vermissten Crew-Mitglieder lebend zu finden. Zwölf Matrosen konnten gerettet werden. Das Feuer war wohl durch eine Explosion ausgelöst worden und auch heute Morgen noch nicht gelöscht.

Vertikaler Tunnel für Rettung ist fertig

Bei der Suche nach dem in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen in Spanien ist die Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen. Wie spanische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Ort Totalán berichteten, wurde der vertikale Tunnel von 60 Metern Tiefe am späten Montagabend fertiggestellt. Von dessen Grund aus wollen die Helfer einen horizontalen Zugang zu dem Schacht graben, in den der Junge am 13. Januar gestürzt war.

Tempolimit auf Autobahnen ist überflüssig

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält ein gesetzliches Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde in Deutschland für überflüssig. Eine solche Begrenzung sei faktisch längst Realität. Er fahre viel auf deutschen Autobahnen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach seinen Erfahrungen gebe es de facto bei kaum einer Fahrt mehr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 130 km/h.

Flugzeug kehrt wegen Prügelei um

Wegen einer Prügelei an Bord hat ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Australien nach Singapur umkehren müssen. Die Maschine der Billig-Fluglinie Scoot landete in Sydney, nachdem zwei männliche Fluggäste aneinander geraten waren. Einer der beiden Streitenden wurde festgenommen. Ein Passagier berichtete dem TV-Sender ABC, dass Einer der Beiden gleich nach dem Start begonnen habe, kräftig Alkohol zu trinken. Dann sei er aggressiv geworden. Die Crew habe ihn auf einen anderen Platz gesetzt. Später sei die Situation aber eskaliert. Der Pilot entschloss sich daher umzudrehen.