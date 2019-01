AfD-Kandidaten im Polizeidienst müssen sich von Höcke-Flügel lossagen

Medien zitierten den Chef der Gewerkschaft, Oliver Malchow, der gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland betonte, der Eid der Polizeibeamten verpflichte sie zur Einhaltung der Regeln.

„Er verträgt sich nicht mit Zweifeln des Verfassungsschutzes am rechtsnationalen,Flügel‘ um Björn Höcke“, gibt die „Märkische Allgemeine“ den GdP-Chef wieder.

Demnach erwarte Malchow, dass sich jeder AfD-Kandidat bei der Polizei klar vom Höcke-Flügel distanziere.

© AP Photo / Martin Meissner Verfassungsschützer stützen sich bei AfD-Gutachten auch auf Antifa-Recherchen

2019 stehen Landtagswahlen in Bremen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. In Thüringen, wo die Wahl am 27. Oktober stattfinden soll, kandidieren fünf Polizisten für die AfD. Björn Höcke ist dabei Spitzenkandidat.

Vor einer Woche hatte der Verfassungsschutz den „Flügel“ um Höcke offiziell zum „Verdachtsfall“ erklärt.

Im Dezember hatte der Justizausschuss des Thüringer Landtages die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke aufgehoben.

