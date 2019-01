Präsidentschaftswahl in der Ukraine: Timoschenko kandidiert und nennt ihre Ziele

Das ist bereits das dritte Mal, dass die ukrainische Politikerin an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen wird.

„Ein großartiges Land ist mein Ziel, von dem ich kein Jota abweichen werde. Deswegen kandidiere ich ab heute für das Präsidentenamt“, erklärte Timoschenko am Dienstag.

Im Jahr 2010 verlor Timoschenko in der zweiten Wahlrunde mit einem Rückstand von 3,48 Prozent gegen Viktor Janukowitsch. 2014 verlor sie gegen den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko, der im ersten Wahlgang gewählt wurde.

Die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine finden am 31. März statt. Der Wahlkampf startete offiziell am 31. Dezember. Am selben Tag begannen die Nominierung der Kandidaten und ihre Registrierung bei dem Zentralen Wahlausschuss des Landes.

Laut Umfragen der letzten Monate ist Timoschenko die beliebteste Präsidentschaftskandidatin. Petro Poroschenko hat bislang keine Absicht bekundet, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.