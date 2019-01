Tusk kommentiert neuen Freundschaftsvertrag zwischen Paris und Berlin

Die Festigung der Zusammenarbeit in kleinerem Format wie im Rahmen des neuen Kooperationsvertrages zwischen Frankreich und Deutschland darf keine Alternative zu umfassenderem Zusammenwirken auf der Ebene Europas als Ganzes werden. So kommentierte EU-Ratsvorsitzender Donald Tusk das am Dienstag in Aachen unterzeichnete deutsch-französische Dokument.