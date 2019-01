Israelische Militärs bestätigen Angriff auf Gaza-Streifen

„Terroristen schossen im Laufe des Tages mehrmals auf unsere Truppen, die an dem Grenzzaun zwischen Israel und Gaza stationiert sind. Als Vergeltung griff ein Kampfjet der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte mehrere Stellungen der Terroristen in einem Hamas- Militärlager im Norden des Gaza-Streifens an“, hieß es im Twitter-Eintrag.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Israel: Langstreckenraketen-Abwehrsystem erfolgreich getestet<<<

© REUTERS / Andrew Kelly Nach Israels Angriffen: Syrien droht mit Vergeltungsschlag auf Flughafen Tel Aviv

Israel macht üblicherweise die palästinensische Bewegung Hamas für alle aggressiven Handlungen vom Territorium des Gaza-Streifens aus verantwortlich. Medienberichten zufolge soll Israel eine Geldtranche aus Katar in Höhe von 15 Millionen Dollar an Behörden im Gaza-Streifen zeitweilig aufgehalten haben. Das Geld soll jedoch am Mittwoch eingehen.