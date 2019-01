Deutlich weniger Zuwanderung: Seehofer stellt Migrationsbericht vor

Laut dem Migrationsbericht der Bundesregierung hat die Zuwanderung nach Deutschland deutlich abgenommen. Das Papier stellt Innenminister Horst Seehofer am Mittwoch in Berlin vor.

„Im Jahr 2017 zogen mit 1,55 Millionen deutlich weniger Menschen zu uns als in den Vorjahren“, heißt es in dem Migrationsbericht der Bundesregierung zu den Jahren 2016 und 2017, der dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) vorliegt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckard Sommer, wollen an diesem Mittwoch das Papier in Berlin offiziell vorstellen.

Der Bericht mache deutlich, dass die Fortzüge gegenüber den Vorjahren deutlich höher liegen, heißt es laut „RND“. „2016 waren es 1,37 und 2017 1,13 Millionen Personen. Damit gab es nach dem sehr hohen Wanderungsgewinn im Jahr 2015 von fast 1,14 Mio. Personen geringere Wanderungsgewinne von ca. 0,5 Mio. im Jahr 2016 und 0,4 Mio. 2017.“

Der Bericht stelle bei den Asylzahlen einen deutlichen Rückgang der Fluchtmigration nach Deutschland fest. Nach Einschätzung der Bundesregierung zeige sich insgesamt, „dass Deutschland die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden bewältigt hat“.