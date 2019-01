Das sind Merkels Pläne für Weltwirtschaftsforum in Davos

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hält am Mittwochnachmittag eine Rede beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Das ist auf der offiziellen Webseite des Forums bekanntgegeben worden.

Die Rede soll um 14:15 Uhr beginnen. Laut Medienberichten soll sie unter anderem die Themen Migration und Flüchtlingskrise behandeln.

Nach der Rede nimmt die Kanzlerin an Diskussionen über Künstliche Intelligenz und Europa teil, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Merkels Sprecher. Medienberichten zufolge findet am Mittwoch ein Abendessen statt, bei dem Merkel das Thema Europa ansprechen werde.

Die Umweltorganisation Greenpeace forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, in ihrer Rede bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos den Fokus auf den Klimawandel zu legen. Das meldet die DPA unter Berufung Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan.

„Ich erwarte, dass sie die Klimakrise als riesige Bedrohung für die Welt anspricht“, zitieren deutsche Medien Morgan.

Am Donnerstag soll die Kanzlerin führende Unternehmerinnen treffen und danach an Gesprächen über Afrika teilnehmen. Merkel werde sich außerdem an bilateralen Treffen beteiligen, so Reuters. Der Sprecher soll jedoch nicht präzisiert haben, mit wem sich die Kanzlerin treffen würde.

Aus Deutschland werden laut Medien in Davos auch mehrere Bundesminister sowie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. So nimmt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch an einer Diskussion zur wirtschaftlichen Zukunft Europas teil.

Merkles Rede findet erst einen Tag nach der Unterzeichnung eines neuen Freundschaftspakts mit Frankreichs Präsidenten, Emmanuel Macron, statt. Der Vertrag ist der deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration gewidmet. Während der Zeremonie bezeichnete die Bundeskanzlerin die Unterzeichnung als einen Schritt in Richtung Europaarmee

Das Weltwirtschaftsforum findet vom 22. bis zum 25. Januar im Schweizerischen Davos statt. Mehr als 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft werden unter dem Motto „Globalisierung 4.0: Auf der Suche nach einer globalen Architektur im Zeitalter der Vierten Industriellen Revolution“ über Lösungen für internationale Probleme wie Klimawandel, Cyberattacken und Handelskriege diskutieren. Am WEF wird auch eine Delegation russischer Geschäftsleute und Beamter teilnehmen.